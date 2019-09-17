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Медики призвали следить за изменениями состояния шеи, так как, например, появление шишки на этой части тела может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания — рака крови.

Также нельзя игнорировать появление «странных выпуклостей» в паху и в области подмышечных впадин. Все они связаны с лимфатическими узлами, — цитирует портал Express британских врачей.

Главной сложностью диагностики рака крови являются смазанные симптомы, которые больные часто путают с проявлениями обыкновенной простуды. При этом возникновение кашля, повышение температуры, сильная слабость являются признаками онкозаболеваний.

Кроме того, следует обратиться к онкологу и пройти обследование, если к вышеуказанным симптомам добавляется бледность кожи, отёк пальцев, изменившаяся структура ногтевых пластин и резкая потеря веса, сообщает « МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что одной из самых опасных злокачественных опухолей является глиобластома — наиболее агрессивная и частая форма рака мозга. Победить тяжёлый недуг полностью практически невозможно. Ситуация осложняется тем, что многие пациенты игнорируют первые симптомы развития заболевания.