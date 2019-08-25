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Диетологи назвали четыре основные причины, препятствующих снижению лишнего веса даже при правильном питании и занятиях спортом.

По мнению медиков, главной причиной отсутствия положительной динамики является недостаток сна и стресс. Дело в том, что хронический недостаток сна вызывает значительное замедление обмена веществ, поэтому организм не может расходовать накопившийся жир на производство энергии.

Второй проблемой, мешающей похудеть, являются болезни щитовидной железы. Причиной увеличенной массы тела может быть гипотиреоз, однако для установления диагноза необходимо обратиться к эндокринологу и пройти обследование.

Третьей причиной медики назвали отклонение в работе надпочечников, из-за чего в организме вырабатывается излишнее количество гормона кортизола, провоцирующего приступы голода и неконтролируемый аппетит.

Кроме того, необходимо обратить внимание на витамин D3 (холекальциферол), отвечающий за усвоение организмом кальция. Нехватка этого элемента в организме грозит обострением аппетита и возникновением депрессии, сообщает портал «МедикФорум» .

Ранее News.ru писал о том, что медики рассказали о продуктах, которые необходимо включить в свой рацион тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Так, для эффективного похудения и ускорения метаболизма рекомендуется употреблять йогурты, кефир, квашеную капусту, напитки на основе чайного гриба и яблочный уксус, который способствует снижению жировых отложений.