Медики назвали главную причину высокой смертности от рака

https://static.news.ru/photo/8b48388e-9b3d-11ea-90b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Сотрудники Стэнфордского университета (США) обнаружили механизм, делающий онкологические заболевания неизлечимыми. По их мнению, метастазы, являющиеся главной причиной летальных исходов, могут образоваться за несколько лет до основного диагноза.

При этом лекарства могут запустить естественный отбор среди злокачественных клеток, делая их невосприимчивыми к препаратам, пишет журнал Nature Genetics.

Раньше всего метастазировать начинает колоректальный рак и опухоли в лёгких. На начальном этапе вторичные очаги слабо выражены, но медикаменты провоцируют мутации.

Исследование провели на 136 пациентах с онкологическими заболеваниями молочной железы, кишечника и лёгких. Взяли около 200 образцов ткани злокачественных образований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что голодание и приём витамина C могут помочь в борьбе с некоторыми онкологическими заболеваниями. Пациенту прописывается специальный рацион, заявили итальянские медики. Метод лечения специалисты проверили на мышах с колоректальными опухолями.