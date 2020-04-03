Медики назвали фактор, увеличивающий вероятность смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e9238810-75cb-11ea-93cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение негативно влияет на вероятность заболевания коронавирусом. Об этом заявили специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо в США.

У курильщиков намного выше шанс заразиться COVID-19, чем у некурящих людей. Если же человек отказывается от вредной привычки, то он увеличивает шансы противостоять вирусу.

Исследование китайских специалистов говорит о том, что около 2% от общей популяции умирают от коронавирусной инфекции. Среди курильщиков этот показатель составляет 6%, сообщает MedicalXpress.

Медики напомнили о том, что важно соблюдать социальное дистанцирование, мыть руки, не трогать глаза, нос и рот. Также важно прислушиваться к официальным медицинским органам в стране.

NEWS.ru писал, что в группе риска от коронавирусной инфекции находятся астматики, диабетики и сердечники. Об этом заявил латвийский врач Янис Петронис.