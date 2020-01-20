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Врачи назвали способы снизить риск развития заболеваний, связанных с регулярным употреблением алкоголя. Об этом сообщает издание Times Now.

Медики отмечают, что физическая активность может отчасти устранить вред, наносимый организму алкоголем. Регулярные упражнения помогают вывести токсины из организма, сохранить печень здоровой и уменьшить активность свободных радикалов.

Также специалисты рекомендуют пить больше воды во время принятия спиртного. Это объясняется тем, что алкоголь вызывает обезвоживание.

Кроме того, врачи советуют отдавать предпочтение качественному алкоголю и не пить напитки из многочисленных составляющих. В особенности, если она включают в себя сахар.

Чтобы не усугублять вред от спиртных напитков, следует внимательно относиться к потребляемой пище. Нездоровые продукты могут привести к ожирению и повысить риск заболеваний.

Как ранее сообщал NEWS.ru, предложение обязать производителей размещать на бутылках пословицы о вреде алкоголя не имеет смысла, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.