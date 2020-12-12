Американцы нашли опасные для сердца вещества в электронных сигаретах

https://static.news.ru/photo/de099df6-3de0-11eb-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новое исследование учёных из университета Южной Флориды (США) показало, что ароматизаторы, используемые в электронных сигаретах, могут навредить сердечной мышце. Экспертам пришлось провести эксперимент на иммортализованных клетках сердца и на мышах.

Сначала специалисты проверили пагубное влияние подобных веществ на мышах (на клетках HL-1, способных к спонтанному сокращению). Все три вкуса оказались токсичными для HL-1 — фруктовый, корица и ванильный крем, пишет «Ридус».

Затем воздействию трёх разных видов паров электронных сигарет подвергли клетки сердечной мышцы, получаемые из плюрипотентных стволовых клеток людей. Первый тип, содержащий только растворитель, нарушал электрическую активность и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Второй, где содержится никотин и растворитель, усиливает токсическое воздействие. Ну, а третий пар, состоящий из никотина, растворителя и ароматизатора ванильного крема, ещё сильнее повреждает клетки сердца.

Вдвое снизить риск сердечного приступа может определённый набор продуктов питания. Учёные доказали, что положительное влияние на работу сердца оказывает включение в рацион оливкового масла, зелёного чая, чеснока, тёмного шоколада, помидоров, авокадо, жирной рыбы, бобовых и цельнозерновых культур, ягод и орехов, а также листовых овощей.

Как писал NEWS.ru, в обывательском сознании инфаркт ассоциируется с сильной болью в груди, однако в большинстве случаев симптомов намного больше и часть из них может быть неочевидна. В некоторых случаях болей в грудной клетке может вообще не наблюдаться, особенно у женщин, пожилых людей и диабетиков. Медики напоминают, что причиной сердечного приступа является недостаток крови, поступающей к сердцу. Это создаёт дополнительную нагрузку на мышцы.