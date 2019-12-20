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Даже небольшие изменения в повседневной жизни могут обеспечить хороший сон ночью. Поэтому эксперты рекомендуют подкорректировать свои действия, чтобы лучше высыпаться.

При этом они дают всего три совета, пишет «МедикФорум».

Во-первых, советуют специалисты, надо разнести по времени вечерние занятия спортом и сон. Тренировка может помочь быстрее заснуть, однако ложиться спать нужно не раньше, чем через три часа после неё. В противном случае уровень гормона кортизола в крови будет слишком высоким, и это помешает спокойному сну.

Во-вторых, следует внимательнее отнестись к позе, в которой хочется лечь в постель. Большому количеству людей, например, не нравится спать с вытянутыми ногами. Однако длительное сидение в офисе укорачивает мышцы туловища, поэтому чтобы почувствовать себя более комфортно, следует вытянуть его. Если же болит спина, будет полезно принять такую позу, которая максимально растянет позвоночник и ослабит давление на него.

И наконец, вредит хорошему сну привычка не сразу вставать утром. Часто люди откладывают звонок будильника на несколько минут, нажимая соответствующую кнопку на смартфоне. Это заманчиво, но вредно, возражают медики. Чтобы выспаться, нужно гораздо больше времени, чем дополнительные 10 минут, они только собьют с толку гормональную систему. Поэтому следует либо полностью отказаться от функции повтора будильника, либо спать, пока организм не проснётся сам.

Ранее американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Исследователи выяснили, что отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, писал NEWS.ru.