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Медики дали рекомендации по использованию наушников

04:37, 03 марта 2021 16
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

Вред слуху может нанести громкое прослушивание музыки через наушники в метро. Кроме того, наушники должны быть подобраны по размеру, их необходимо дезинфицировать как можно чаще.

В интервью РИА Новости главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков отметил важность правильного подбора наушников для каждого конкретного человека. Так, силиконовые вкладыши, вставляющиеся в ухо, должны подходить по размеру и не выпадать, но в то же время и не наносить вреда нежной коже слухового прохода, что будет способствовать инфицированию и воспалению.

Эксперт отметил, что наушники следует протирать и обрабатывать антимикробными средствами, причём делать это следует как можно чаще.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Елена Загорская предупредила, что повредить ухо можно внезапным удалением вакуумного наушника «с характерным звуком» — это может повлечь за собой баротравму, повредить среднее и внутреннее ухо.

Слушать музыку эксперты рекомендуют в тишине, чтобы не приходилось добавлять звук, перекрывая наружный шум. Учитывая, что стопроцентного шумоподавления ни одни наушники дать не могут, следует использовать их в как можно более комфортных условиях — не в метро.

Специалисты также отмечают, что постоянно ношение наушников опасно для жизни: внешние звуки плохо слышны, на улице можно не услышать звук двигающегося транспорта и попасть в ДТП.

Если человек чувствует ухудшение слуха, эксперты рекомендуют ему обращаться к врачу и срочно прекратить использовать наушники, пока не решится вопрос по состоянию уха.

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