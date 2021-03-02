Медики дали рекомендации по использованию наушников

Вред слуху может нанести громкое прослушивание музыки через наушники в метро. Кроме того, наушники должны быть подобраны по размеру, их необходимо дезинфицировать как можно чаще.
В интервью РИА Новости главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков
Эксперт отметил, что наушники следует протирать и обрабатывать антимикробными средствами, причём делать это следует как можно чаще.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Елена Загорская предупредила, что повредить ухо можно внезапным удалением вакуумного наушника «с характерным звуком» — это может повлечь за собой баротравму, повредить среднее и внутреннее ухо.
Слушать музыку эксперты рекомендуют в тишине, чтобы не приходилось добавлять звук, перекрывая наружный шум. Учитывая, что стопроцентного шумоподавления ни одни наушники дать не могут, следует использовать их в как можно более комфортных условиях — не в метро.
Специалисты также отмечают, что постоянно ношение наушников опасно для жизни: внешние звуки плохо слышны, на улице можно не услышать звук двигающегося транспорта и попасть в ДТП.
Если человек чувствует ухудшение слуха, эксперты рекомендуют ему обращаться к врачу и срочно прекратить использовать наушники, пока не решится вопрос по состоянию уха.
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