Медик заявил о преодолении половины эпидемиологического процесса в России

https://static.news.ru/photo/7d84a6e4-3096-11eb-8995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия уже преодолела середину эпидемиологического процесса пандемии коронавируса, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его мнению, об этом свидетельствуют данные, говорящие, что от 50 до 60% жителей крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

Вероятность того, что мы уже находимся во второй половине всего этого эпидемического процесса, подтверждены двумя источниками, которые обладают определённой информированностью, — сказал он РИА Новости.

Он напомнил, что иммунолог Алексей Тутельян 13 ноября заявлял о том, что около 60% населения городов уже переболели COVID-19 и выработали иммунитет к заболеванию. Также он привёл в пример слова мэра Москвы Сергея Собянина, подтвердившего, что доля жителей столицы с иммунитетом к коронавирусу составляет порядка 50%.

Следовательно, у второй части населения есть шанс либо встретиться с вирусом, заразиться, либо не встретиться, — подчёркивает специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса военнослужащих.