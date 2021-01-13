Медик сообщил, какие признаки указывают на уже перенесённый COVID-19

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Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон рассказал, как человеку понять, что он уже переболел коронавирусом.

По его словам, COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, однако нередко вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». Так, на перенесённую болезнь может указывать ощущение вымотанности на протяжении трёх месяцев без объективных причин.

Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах, — отметил специалист.

Банстон напомнил, что точно узнать о том, был ли у человека коронавирус или нет, помогают тесты на антитела. При этом он посоветовал помнить и о других заболеваниях, с которыми также может быть связано недомогание, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки и условия завершения пандемии коронавируса на территории России. По его словам, определяющим фактором является вакцинация.