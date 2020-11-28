Учёный считает, что повторное заражение COVID всегда протекает легче

https://static.news.ru/photo/be43e794-3221-11eb-8378-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon /CandyBox/Global Look Press

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского при Сеченовском университете Александр Лукашев заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако заболевание будет протекать в более лёгкой форме.

Да, заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее, — приводит слова эксперта ТАСС.

Он подчеркнул, что выводы о более лёгком течении заболевания при повторном заражении можно сделать, исходя из данных об истории иммунной системы человека.

Учёный уверен, что около трети населения планеты уже имеет защиту от COVID-19 за счёт контактов в том числе с другими коронавирусными инфекциями. По его словам, это объясняет, почему у разных людей COVID-19 проявляется по-разному.

Лукашев считает, что коронавирус никуда не пропадёт в ближайшие годы, но в обозримом будущем он перестанет представлять серьёзную угрозу.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в Росси выявили 26 682 новых случая заражения COVID-19. От заболевания скончались 459 человек, около 22 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.