Медик рассказала, сколько воды нужно пить при жаре

https://static.news.ru/photo/a17e4670-cf3f-11eb-84e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться, поэтому в такие дни нужно обязательно следить за водным балансом. При выходе из дома необходимо брать с собой прохладительные напитки. Об этом сообщила «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Эксперт рассказала, сколько воды нужно пить при жаре.

По словам медика, чтобы понять, сколько организму требуется жидкости, нужно ориентироваться на своё самочувствие.

Если есть хоть малейший намёк на жажду, нужно сразу сделать несколько глотков воды, не дожидаясь, когда она станет отчётливой, — говорит Чернышова.

По её словам, нужное количество воды также во многом зависит от пола, возраста и состояния здоровья человека. Например, чем человек крупнее, тем больше ему нужно выпивать воды.

Особенно нуждаются в воде дети. Из-за активного обмена веществ им нужно вовремя восполнять её в организме.

Специалист также советует пить обычную питьевую воду, негазированную и несладкую, без любых добавок. Вместе с тем врач рекомендует осторожно пить воду пожилым людям, у которых есть хронические сердечные или почечные заболевания. Иначе у них могут появиться отёки.

Ранее кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова рассказала, как пережить жару россиянам, страдающим от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.