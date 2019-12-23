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Доктор медицинский наук Алла Погожева рассказала, почему опасно пить много воды. Научный сотрудник пояснила, что за сутки человек употребляет большое количество воды, а это вовсе не полезно, как принято считать. Об этом сообщило издание RT.

Средняя потребность организма в воде составляет 2,5 л в сутки, отметила Погожева. При этом 1 л воды организм получает из пищевых продуктов, а ещё 1–1,5 л в виде свободной жидкости, такой как чай, молоко и супы, — сообщило издание.

Алла Погожева рассказала, что большой объём воды в организме ведёт к распаду белка, а также вымывает полезные вещества — витамины и минералы.

Избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, оно вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, — отметила она.

Чтобы утолить жажду нужно сфокусироваться не на количестве жидкости. Важен её вкус. Отлично утоляет жажду кислые жидкости — морс, зелёный чай, квас, компот, поясняет Алла Погожева.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог посоветовала не злоупотреблять минеральными водами, особенно тем, у кого есть проблемы с желудком или пищеводом.