Медик рассказала об очевидных симптомах сахарного диабета

https://static.news.ru/photo/06481a02-7a9c-11eb-9a5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач Елена Казакова рассказала, что о наличии сахарного диабета могут говорить чрезмерная жажда, повышение аппетита, частое мочеиспускание и ряд других симптомов.

Также о болезни может свидетельствовать длительное заживление ран, хроническая усталость, сухость во рту, зуд кожи и слизистых оболочек, онемение верхних и нижних конечностей, а также нарушение остроты зрения.

Диабет развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина либо когда организм не может использовать произведённый инсулин.

Медик подчеркнула, что основными факторами риска развития диабета является повышенный уровень холестерина, гиподинамия, ожирение и избыточная масса тела, а также возраст старше 45 лет, передаёт «Экономика сегодня».

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников назвал напитки, которые могут снизить риск развития диабета второго типа. К ним относятся четыре чашки кофе в день, стакан молока и бокал красного вина.

Теледоктор подчеркнул, что важными факторами развития болезни являются избыточный вес, возраст и генетика. Важно принимать во внимание не только общую массу тела, но также и распределение жировых отложений. Мясников подчеркнул, что большое количество жира на животе является признаком нечувствительности к инсулину.

Ранее американские медики заявили, что в среднем человек потребляет до 17 лишних чайных ложек сахара в сутки. Это происходит из-за обилия сладких продуктов и напитков на прилавках магазинов. Специалисты рекомендуют включать в рацион максимум до 10% от суточной нормы калорий добавленных сахаров. Женщина должна потреблять в сутки не более 24 граммов, а мужчина не более 36 граммов.