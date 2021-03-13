Генетик рассказала о неожиданном вреде помидоров для человека

https://static.news.ru/photo/e421cb12-84c8-11eb-993e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помидоры таят в себе малоизвестное опасное свойство, заявила генетик Екатерина Баранова. По её словам, томат — аллерген для 1,5% жителей РФ. Его семечки никакой опасности не несут. Однако растение имеет контактный и неконтактный аллерген.

Поэтому если у взрослого человека или ребёнка есть аллергия на рассаду, то от выращивания помидоров лучше отказаться. Она добавила, что неправильное хранение семечек, например из-за влаги, провоцирует образование плесени, вредной для людей, заявила Баранова в эфире Первого канала.

Накануне диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, надо ли верить в популярный миф о вреде сочетания огурцов и помидоров в салате. Эксперт напомнил, что в течение дня люди съедают много разных блюд, которые остаются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) часами или сутками. С одной стороны, в Сети часто пишут, что подобная смесь лишит организм витаминов и микроэлементов, необходимых человеку, поэтому стоит предпочесть раздельное питание. С другой — якобы нельзя есть огурцы с помидорами, потому что такой салат плохо влияет на почки и печень.

Как писал NEWS.ru, диетолог Мария Малышева развенчала самые популярные мифы о похудении. Медик отметила, что голодание, специальные препараты и огромное количество выпиваемой воды только усугубят ситуацию. Диетолог также подчеркнула, что не нужно исключать из рациона продукты, содержащие жир.