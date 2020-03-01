https://static.news.ru/photo/88e540ae-5c69-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Врач-трихолог Ольга Кохас заявила, что распространение в мире коронавируса COVID-19 — не повод сбривать усы и бороду.

По её словам, существует заблуждение, что из-за растительности на лице медицинская маска прилегает не очень плотно. Кохас пояснила, что у этого утверждения нет никаких оснований.

Борода и усы ‒ это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы ‒ это защита, — заявила она в интервью радио Sputnik.

При этом медик напомнила о необходимости следования правилам гигиены, чтобы эта защита сработала. Бороду нужно мыть шампунями, при появлении высыпаний на коже под растительностью надо прибегнуть к специальным средствам с антисептиком.

Я не скажу, что борода ‒ это враг. Тут нет ничего такого, что способствовало бы распространению вирусов, тем более коронавируса, — подытожила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из лаборатории фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) разработали прототип портативной тест-системы для быстрого выявления коронавируса вне специальных лабораторий.