Медик рассказала, как справляться с авитаминозом

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В России почти треть от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией переносят её без явных симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня всё шире и шире используется обследование здоровых людей. Чем больше мы обследуем, тем больше находим людей с бессимптомным течением заболевания, вызванного коронавирусом. И в том числе почти 30% —...