Медик рассказала, как справляться с авитаминозом

Доктор медицинских наук Анна Концевая дала рекомендации по борьбе с авитаминозом. Врач рекомендовала не покупать витаминные комплексы в аптеках, а восполнить нехватку полезных веществ с помощью питания.
Всем известны правила здорового питания: ограничение соли и сахара, трансжиров, употребление овощей, фруктов, бобовых, необработанных злаков, орехов и так далее. Также много витаминов в ягодах. Чеснок — очень полезный продукт, имбирь также содержит много витаминов и микроэлементов, — привели слова Анны Концевой на портале «МедикФорум».
Медик отметила, что стоит употреблять пять порций овощей и фруктов в день.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные посоветовали принимать пищу пять раз в день. Лучшим вариантом для здоровья будет три основных приёма пищи и два перекуса.