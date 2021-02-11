Медик рассказал, как сохранить молодость

https://static.news.ru/photo/116c6798-6c51-11eb-b1af-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Чтобы продлить молодость, следует отказаться от сладких продуктов. Такой совет дала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

Кроме того, по её словам, в рацион следует добавить свежие овощи и фрукты, а также не забывать побольше двигаться.

Двигательная активность — это залог жизни. Когда мы говорим, как сохранить молодость, и ищем секреты молодости, самый главный секрет — это движение, — цитирует Ткачёву РИА Новости.

Она пояснила, что когда работают мышцы, сохраняются их силы и масса. Если мышцы не работают, это приводит к атрофии мышц, дряхлости и старению.

Здоровый человек должен ежедневно совершать аэробные физические упражнения не менее 40 минут.

Что касается питания, то пожилым людям, по словам Ткачёвой, необходимо есть достаточно белка, так как это необходимый стройматериал для мышц. Поскольку с возрастом разрушение мышц ускоряется, важно возмещать это белком.

Не менее важно выпивать по 1,5–2 литра жидкости в день, если нет ограничений по здоровью.

Надо ограничивать легко усваиваемые углеводы. Это, кстати, справедливо для любого возраста. Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что <...> сладкое <...> — это путь к раннему старению, — добавила Ткачёва.

Она отметила, что ещё одно правило питания для сохранения молодости — употребление большого количества сырых овощей и фруктов. Ежедневно необходимо съедать около 400–600 граммов. По словам эксперта, это не только отсрочивает процесс старения, но и в целом продлевает жизнь.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минздраве раскрыли секрет здорового питания после 40 лет. Специалисты также рассказали, как должен различаться рацион мужчин и женщин в этом возрасте.