Медик рассказал, зачем пациентов погружают в кому

Искусственная кома, или медицинская седация, похожа на продолжительный, многодневный наркоз. Задачи у неё разные, зависят от недуга — если пациентов переводят на ИВЛ, в сознании они начнут «бороться» с аппаратом, а от самой трубки ощущения крайне неприятные, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

Поэтому человеку вводят гипнотики и релаксанты, выключающие всю мускулатуру, и тогда аппарат ИВЛ нормально работает, достигая нужного эффекта.

Пациенты с обширными ожогами могут на фоне ужасных болей умереть, их тоже седатируют и под наркозом спокойно проводят все процедуры. Седация — не постоянное состояние, из него периодически выводят, чтобы оценить состояние. Если кома вызвана только лекарствами, то её можно прекратить в любой момент, — отметил медик.

Он также перечислил признаки теплового удара. Среди них: слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания. Медик добавил, что на солнце долго находиться опасно всем, независимо от возраста и хронических заболеваний.

Риск усиливается с годами и у пациентов, страдающих в первую очередь патологией сердца и сосудов: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, нарушение мозгового кровообращения и т. д.

Знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».