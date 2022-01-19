Медик рассказал, при какой температуре пить жаропонижающее при COVID-19

Жаропонижающие препараты при коронавирусе нужно принимать, если температура тела выше 38 градусов. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире телеканала «Москва-24».

Если выявляется температура не выше 38 градусов, то, может быть, и не имеет смысла принимать жаропонижающие. Если температура выше 38 градусов, то имеет смысл жаропонижающее принимать, — сказал он.

Тяжeльников добавил, что самостоятельный прием антибиотиков категорически противопоказан при вируcной инфекции, поскольку подобное лечение без назначения врача может ухудшить соcтояние пациента. Чтобы облегчить cимптомы заболевания, стоит выпивать достаточное количество воды, проветривать помещение и находиться в состоянии покоя.

Ранее терапевт Алексей Хухрев заявил, что людям после 70 лет опасно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, так как они негативным образом могут повлиять на почки и желудок. Он также предупредил, что пациентам с заболеваниями печени стоит воздержаться от употребления парацетамола, так как он обладает токсическим действием.