Медик рассказал об опасности глубокого сна для россиян с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b107eb92-3470-11eb-9cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние людей, болеющих коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), не зависит от времени суток. Утверждения, что для большинства граждан с этим недугом большую опасность представляют ночные часы, это миф, считает заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.

По его мнению, тяжесть COVID-19 у людей в реанимации не связана с каким-то временным периодом, риск для здоровья может представлять не сам по себе сон, а определённые состояния, обусловленные серьёзными сопутствующими заболеваниями, передаёт радиостанция Sputnik.

Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например, с хронической обструктивной болезнью лёгких или с избыточной массой тела, то у них к определённому времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания, — заявил эксперт.

Медики быстро выявляют подобные патологии и учитывают их во время лечения. По словам Субботина, больницы, специализирующиеся на приёме пациентов с COVID-19, создают все условия для круглосуточного наблюдения за такими пациентами.

Кроме того, грибковые инфекции могут поражать лёгкие больных COVID-19 и почти на четверть увеличивать вероятность летального исхода в тяжёлых случаях. К такому выводу пришли зарубежные учёные. Специалисты обнаружили у пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, грибок. Оказалось, что противовирусный иммунитет может влиять на развитие формы воспаления, которое способствует развитию грибкового патогенеза.

Ранее пульмонолог Анна Власова заявила, что даже при бессимптомном течении COVID-19 пациенту может потребоваться госпитализация. Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких. Двустороннее может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение, писал NEWS.ru.