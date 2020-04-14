Медик рассказал о самых опасных местах во время пандемии COVID-19

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о самых опасных для посещения местах во время пандемии коронавирусной инфекции.
Врач уверен, что в первую очередь стоит избегать аптек, а также магазинов,
Первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека. Во-первых, люди сюда по определению идут не особенно здоровые. Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания. Какого именно, многие и сами не знают, — привели слова Владимира Зайцева в издании.
Он также отметил, что заразиться вирусом можно на заправках, во время прогулки с питомцем или выноса мусора.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что более 1,9 млн человек заразились коронавирусом по всему миру. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заражённых составило 1 904 566. При этом выздоровели 445 тысяч, а скончались от заболевания 118 459 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен