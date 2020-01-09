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Врач Александр Мясников считает, что угроза распространения нового штамма коронавируса из Китая вполне реальна. По словам главврача московской ГКБ № 71, вирус постоянно мутирует, появляются всё новые формы заболевания, от которых нет лекарств и нет прививок.

Мы находимся в паре мутаций до трагедии. Все опасные мутации, в частности гриппа, идут из Китая. Слишком близко соседствуют птица, человек и свинья, — приводит ЦарьГрад слова медика.

8 января в Гонконге были госпитализированы ещё восемь человек с симптомами неизвестной формы пневмонии. Все пациенты за последние две недели побывали в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка инфекции. В самом городе заболели 59 человек. Многие связывают это с местным рынком свежих морепродуктов, однако госпитализированные за последние сутки пациенты говорят, что не посещали его.

9 января в Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания этой пневмонией. Её симптомы проявились у китаянки. Медики считают, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.