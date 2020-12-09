Медик рассказал, кому не следует прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ac5f75e4-3a13-11eb-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции не следует людям с сильной аллергией на лекарственные препараты из-за возможной реакции организма.

Как обычно происходит с новыми вакцинами, национальный медицинский регулятор (MHRA) рекомендовал в качестве предупредительной меры не делать эти прививки людям с историей аллергических реакций, — цитирует РИА Новости директора национальной службы здравоохранения Англии Стивена Повиса.

По его словам, после вакцинации у двух человек проявилась серьёзная аллергия. До этого у них была серьёзная история аллергических реакций. В настоящее время они чувствуют себя хорошо и восстанавливаются.

По данным СМИ, речь идёт о двух медицинских работниках. Неизвестны не только их имена, но и характер реакции организма.

Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом разработки Pfizer/BioNTech началась в Британии с 8 декабря. Большая часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей будут провакцинированы в первые два месяца 2021 года. Среди них медицинские и социальные работники, а также пациенты домов престарелых. Затем прививки будут сделаны всем остальным. Вакцинация является бесплатной и добровольной.

Как писал NEWS.ru, в числе первых в Британии был привит Уильям Шекспир. Примечательно, что 80-летний мужчина родился в графстве Уорвик, где также появился на свет великий поэт. После этого пользователи в социальных сетях начали задаваться гамлетовским вопросом: «Быть или не быть вакцинированным?»