https://static.news.ru/photo/56e9e174-6388-11ea-8ae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В обывательской среде укрепилось мнение, что состояние людей, испытывающих проблемы психологического характера, часто ухудшается весной. Врач Григорий Конев рассказал о весеннем обострении с профессиональной точки зрения.

Сам термин «весеннее обострение» действительно существует в медицинской среде, отметил специалист в беседе с argumenti.ru. Однако более корректно было бы говорить о сезонном обострении.

По словам Конева, весной и осенью проблемы психологического плана испытывает значительная часть в целом здоровых людей. В случае весеннего обострения подавленность и перемены настроения могут возникать из-за стресса, пережитого организмом зимой от недостатка солнечного света и витаминов. Затем, когда погода меняется, организм вновь оказывается в стрессовых условиях и вынужден адаптироваться. Далеко не все способны легко пройти через этот процесс.

Иногда в весенний период обостряются хронические болезни, что в большинстве случаев связано с ухудшением состояния сосудов головного мозга. Общий упадок физических сил в таких ситуациях может привести и к психическим расстройствам — утомляемости, депрессии, перепадам настроения. Особенно подвержены подобным проблемам пожилые люди.

Для людей, у которых есть установленный диагноз, весеннее обострение является поводом для консультаций с лечащим врачом. Остальным медик рекомендует в случае сезонных проблем следить за правильным режимом питания и сна, заниматься физическими упражнениями, принимать поливитаминные комплексы и чаще бывать на свежем воздухе. В крайнем случае можно пропить курс безрецептурных седативных препаратов.

Как ранее писал NEWS.ru, американским учёным удалось установить, что одной из причин психических расстройств может быть загрязнение воздуха.