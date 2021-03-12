Медик предупредила об опасности визита в туалет перед выходом из дома

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Визит в уборную по «малой нужде» перед выходом из дома, как это зачастую «на всякий случай» делают люди, может оказаться крайне вредным для здоровья. В дальнейшем это может привести к серьёзным проблемам с мочеиспусканием, предупредила терапевт из США Хизер Джеффкоут.

Поводом для внимания к этой теме стал ролик в социальной сети TikTok, где девушка-блогер с ником @nosuchthingastmi рассказала, что походы в туалет перед выходом из дома могут быть опасны для здоровья, пишет Lenta.ru.

По словам пользовательницы Сабрины, если человек совершает такие действия регулярно, то организм подсознательно начинает чаще испытывать нужду и уже при малых «дозах» начнёт сигнализировать о потребности сходить в туалет.

По словам Джеффкоут, девушка-блогер правильно оценила опасность такой привычки. По словам медика, идеальная частота визитов в уборную — раз в два-три часа. В ночное время, уточнила она, должно быть минимум шесть часов сна до того, как человек проснётся от желания сходить в туалет.

Ситуативные отклонения от нормы возможны, но если они наблюдаются постоянно, это веский повод обратиться к врачу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что непреодолимое желание справить малую нужду с перрона на станции в столичном метро обернулось почти полумиллионным штрафом для жителя Подмосковья.