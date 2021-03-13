Медик рассказал, что надо проверить переболевшим COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d212e8e-849c-11eb-b577-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо следить за показателями здоровья после болезни. Для их проверки следует сдать ряд анализов. Кроме того, нужно обратить внимание на состояние тех органов, которые чаще всего поражаются при заражении COVID-19.

Медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов посоветовал после выздоровления сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, проверить свёртываемость крови, показатели почек, печени и состояние миокарда. На основе результатов этих анализов можно будет сделать вывод о наличии или отсутствии остаточного воспалительного процесса, анемии и вероятности образования тромбов.

Проверка уровня витамина D в организме и лактата позволит спрогнозировать процесс восстановления организма, а оценка уровня антител — иммунный ответ на инфекцию, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн порекомендовал вакцинировать тех, кто переболел коронавирусом в лёгкой форме. Он пояснил, что иммунитет к COVID-19 у таких людей не столь выражен, как у получивших прививку. Альтштейн также отметил, что существующие разновидности вакцин эффективны против британского и южноафриканского штаммов коронавируса с небольшими оговорками в случае последней разновидности.