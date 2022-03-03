Врач порекомендовал заранее купить нужные лекарства на фоне санкций Запада

Пациентам с хроническими заболеваниями стоит сейчас закупить необходимые лекарственные препараты, так как некоторые медикаменты неизбежно вырастут в цене из-за санкций Запада по отношению к России, рассказал врач Лев Авербах. При этом он не исключил вероятности того, что россияне «сметут всё» с прилавков аптек, как это было в разгар пандемии коронавируса, пишет «Слово и Дело».

Понятно, что подорожают импортные лекарства (американские и европейские). Может быть, не сразу, но подорожают дженерики из Индии и из Польши. Людям с хроническими заболеваниями есть смысл закупить лекарства сейчас, однако есть опасность ажиотажа, когда сметут вообще всё — как это было при коронавирусе. Надо запастись жизненно важными препаратами для больного человека, — заверил Авербах.

Он выразил надежду, что санкции не коснутся лекарственных препаратов. По его словам, многие россияне, особенно пожилые, принимают зарубежные медикаменты на постоянной основе. Без них у таких пациентов может обостриться недуг или даже спровоцироваться симптом отмены.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый предположил, что санкции не повлияют на поставки лекарств в Россию. Он напомнил о решении Минфина США вывести из-под антироссийских санкций сельскохозяйственную и медицинскую продукцию.