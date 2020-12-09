Медик объяснил высокую смертность от COVID в Петербурге

https://static.news.ru/photo/389c8460-3a10-11eb-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большое число жертв коронавируса в Санкт-Петербурге связано с тем, что в городе живёт большое число долгожителей — людей из повышенной группы риска, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Есть простое объяснение: если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция, — цитирует Горелова РИА Новости.

В стране за последние сутки было зарегистрировано 26 190 новых пациентов с COVID-19, вылечились 26 266 заразившихся ранее, жертвами пандемии стали 559 россиян. В Роспотребнадзоре отметили, что уровень летальности от COVID-19 в РФ ниже, чем в среднем по миру: 1,7% против 2,3%.

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге зарегистрировали самое большое число летальных исходов заболевания среди других регионов: 83 смерти за 24 часа. В Москве от коронавируса скончались 75 пациентов с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, губернатор региона Александр Беглов не исключил введения в городе полного локдауна. Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафона передачи коронавируса», после которого тысячи жителей города оказались бы в больнице с COVID-19.