Медик объяснил, почему женщины и любители кошек лучше противостоят COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec06d15e-4046-11eb-b12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Kuylenstierna/Unsplash

Надёжной защитой от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме антител, может стать Т-клеточный иммунитет. Несмотря на то что он имеется у всех людей с рождения, данный вирусный барьер функционирует лучше всего у детей, женщин и владельцев кошек, считает врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, на течение недуга у представительниц прекрасного пола влияют половые гормоны эстрогены — именно они способствуют тому, чтобы антитела быстрее попали внутрь клетки и убили вирус. Поэтому дамы способны эффективнее сопротивляться COVID-19.

Эксперт добавил, что облегчённая форма заболевания светит также владельцам четвероногих питомцев. Медик предположил, что кошки, подхватив свой вид коронавируса, могут передать его хозяевам и спровоцировать у них иммунный ответ на SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19), пишет «Газета.Ru».

В России почти 60% семей держат кошек в противовес наиболее пострадавшим от коронавируса странам, где больше людей держат собак. Можно сделать вывод о том, что обладатели кошек просто сталкиваются с их коронавирусом и уже имеют к нему некий иммунитет, поэтому и переносят новый коронавирус легче, — отметил Болибок.

Однако каждый иммунитет реагирует на COVID-19 по-своему, напомнила инфекционист Лилия Баранова.

К примеру, 89-летняя старушка перенесёт в лёгкой форме, а молодой парень лет 20 в тяжёлой или на ИВЛ. Почему так получается? На 100% ответить никто не может — особенность иммунитета, — рассказала эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах рассказал, что для госпитализации с коронавирусом есть четыре главных симптома. По словам эксперта, речь идёт о кашле, одышке, температуре и сатурации кислорода меньше 93. При этом степень поражения лёгких не является определяющим фактором для госпитализации пациента, потому что компьютерная томография не показывает полную картину течения болезни.