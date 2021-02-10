Медик объяснил, кому из переболевших COVID-19 угрожает туберкулёз

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Переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) может угрожать заражение туберкулёзом, считает заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По его словам, любые пневмонии, особенно ковидные, ослабляет организм, ему не хватает полезных минералов и витаминов, так как они были потрачены на борьбу с недугом. В результате чего другим «хворям» легче развиваться.

А если учесть, что палочка Коха (возбудитель туберкулёза. — NEWS.ru) «дремлет» внутри абсолютно любого человека, для неё это отличная возможность поразить организм, — цитирует эксперта «КП-Новосибирск».

При этом степень поражения лёгких при COVID-19 не играет особой роли. Туберкулёз развивается именно из-за ослабленного иммунитета, а не из-за повреждённых органов, считает Сергей Бабак — профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова.

Потому что при ковиде лёгкое поражают не бактерии, а вирус, и как только он выходит из организма, лёгочная ткань постепенно восстанавливается, — отметил аналитик.

«Спастись» от туберкулёза на фоне перенесённого COVID-19 можно, дав организму восстановиться. Реабилитация занимает два-три месяца. Пациентам лучше больше двигаться, заниматься дыхательной гимнастикой, однако тяжёлых тренировок стоит избегать.

Новая волна пандемии коронавируса наберёт силу к началу лета. К такому выводу пришла международная группа учёных из США и Франции. По их мнению, она будет связана с развитием новых, более заразных штаммов COVID. Свою позицию специалисты сформировали, изучив различные варианты сценариев развития эпидемии в 2021 году. Авторы исследования отмечают, что несмотря на то что возбудитель вируса уже неплохо изучен, остаётся значительная неопределённость в сроках и интенсивности будущих волн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсутствие вакцинации детей не мешает приобретению коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом заявила заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор-иммунолог Полина Степенская. По её словам, Израиль сейчас приближается к выработке коллективного иммунитета.