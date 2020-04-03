Медик объяснил, чем коронавирус кардинально отличается от гриппа

https://static.news.ru/photo/fad01cac-75d2-11ea-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Разница между коронавирусом и гриппом заключается в том, что во время эпидемии последнего у населения есть иммунитет. Об этом заявил специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон.

Он напомнил, что у человечества нет стадного иммунитета против коронавируса, поэтому им заражается огромное количество людей, сообщает Business Insider.

NEWS.ru писал, что коронавирус через год может стать более «тихим», реже вызывать тяжёлые формы болезни. Такого мнения придерживается вирусолог и академик РАЕН Анатолий Альтштейн. Специалист считает, что вирусу эволюционно невыгодно, чтобы люди переносили его в тяжёлой форме.

Коронавирусом в мире заразились более 1 млн человек, количество погибших составляет более 53 тысяч, выздоровели 212 тысяч.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.