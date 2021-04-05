Медик назвала способы победить изжогу

Избавиться от мучительной изжоги можно, поменяв привычки и наклон кровати. Об этом заявила врач — гастроэнтеролог-гепатолог Московской городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.

Как рассказала медик радиостанции «Говорит Москва», эффективный способ победить изжогу — это отказаться от курения и похудеть.

Можно дома полечить изжогу самостоятельно. Хотя бы изменить образ жизни​. Если вы курите — отказаться от курения, похудеть, подложить что-то под ножки кровати, чтобы головной конец был повыше, — посоветовала Аришева.

Также, по её мнению, не стоит носить тугие пояса и корсеты. Подобной профилактикой заболевания можно заниматься без консультаций с врачом.

Ранее американские учёные выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), одним из симптомов которой является постоянная изжога, резко повышает риск развития рака гортани и пищевода. По статистике от 20% до 40% взрослых в развитых странах страдают от ГЭРБ. Изжога возникает, когда желудочный сок забрасывается в пищевод. Кислота повреждает ткани пищевода и гортани, и если это происходит слишком часто, может привести к раку, сообщал NEWS.ru.