Медик назвала идеальный продукт для женского здоровья

Нутрициолог Анна Дробышева назвала идеальный и недорогой продукт, который оказывает многогранное полезное воздействие на организм человека. Это редька, которая является лечебным овощем, и особенно она полезна женщинам, приводит слова врача РИА Новости.

Редька — лечебный овощ. Он обладает антибактериальными свойствами, поэтому его нужно использовать в период заболеваний. Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов, — перечислила медик.

Однако, добавила специалист, мужчинам тоже не стоит пренебрегать этим полезным продуктом.

Овощ полезен и для мужского здоровья. Он повышает уровень тестостерона, снимает воспаление простаты. Редьку можно добавлять в салаты, заправленные оливковым маслом и соком лимона. Также она является прекрасной закуской к мясным блюдам, — пояснила Дробышева.

Но редьку надо исключить людям с заболеваниями ЖКТ, почек, при подагре. Беременным тоже противопоказан этот овощ, так как он содержит эфирные масла, которые повышают тонус матки.

Ранее врачи назвали пять факторов сохранения здоровья и долголетия. В их числе — отказ от курения, соли и чрезмерного количества алкоголя, а также употребление овощей и фруктов и активная ходьба.