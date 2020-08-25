Медик назвал неожиданные причины рака лёгких

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Риск онкологических заболеваний у некурящих повышается на 20–30%, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Об этом предупредил хирург Ренат Хайров.

Такое явление, которое часто называют пассивным курением, повышает риск развития сердечных болезней и колоректального рака, а также рака мозга, крови и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), перечислил медик в Instagram со ссылкой на данные исследований.

Кроме того, из-за вдыхания табачного дыма у людей всех возрастов могут развиться такие заболевания, как пищевая аллергия, бронхиальная астма, ринит, риносинусит и экзема. Маленький ребёнок может и вовсе погибнуть в колыбели из-за синдрома внезапной детской смертности — он чаще возникает у детей, в семье которых кто-то курит.

Он пояснил, что табачный дым содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма человека, делают его более уязвимым для болезней, а также негативно влияют на способности иммунитета разрушать раковые клетки. Содержащиеся в дыме канцерогены — нитрозамины — оседают на поверхностях в прокуренном помещении. Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этого вещества, поэтому опасны в том числе и те помещения, где курили некоторое время назад.

Впрочем, опасность несёт не только табачный дым, отметил врач. Если про вред пассивного курения известно даже обывателям, то о развитии рака лёгких, которое провоцирует дым, выделяемый при жарке еды, слышали далеко не все. Тем не менее, вдыхание канцерогенов увеличивает риск рака лёгких на 25%. Причём, самым токсичным является дым, выделяемый при готовке мяса, прошедшего технологическую обработку — бекона, сосисок, колбасы и подобных продуктов. В таком дыме присутствуют те же канцерогены, что и при табачном дыме.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что на появление и развитие онкологических заболеваний могут повлиять генетика, клеточные мутации и вредные привычки.