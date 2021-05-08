Медик назвал напитки, которые вредно употреблять натощак

https://static.news.ru/photo/0d2ffb0a-b16f-11eb-9f6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что всем без исключения людям можно пить воду натощак. С другими напитками ситуация не столь однозначная, отметил медик в беседе с радио Sputnik.

Гинзбург подчеркнул , что некоторые жидкости лучше пить только после еды. Принимая решение по этому вопросу, следует обратить внимание на состояние своего желудка.

При условии, что желудок здоров, можно пить зелёный чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком, — рассказал специалист.

Кисломолочные напитки, соприкасаясь со слизистой оболочкой желудка, могут вызвать боли, особенно в тех случаях, когда она воспалена. После еды слизистая будет лучше защищена. Таким образом, следует избегать употребления натощак «молочки», если состояние здоровья желудка вызывает опасения, заключил диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная заявила, что похудеть после зимы можно без тяжёлых упражнений. По её словам, в тёплое время года лучшей нагрузкой является быстрая ходьба. Специалист отметила, что при подъёме в горку тратится больше калорий, поэтому это наилучший вариант для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы.