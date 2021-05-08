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Медик назвал напитки, которые вредно употреблять натощак

12:03, 10 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что всем без исключения людям можно пить воду натощак. С другими напитками ситуация не столь однозначная, отметил медик в беседе с радио Sputnik.

Гинзбург подчеркнул, что некоторые жидкости лучше пить только после еды. Принимая решение по этому вопросу, следует обратить внимание на состояние своего желудка.

При условии, что желудок здоров, можно пить зелёный чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком, — рассказал специалист.

Кисломолочные напитки, соприкасаясь со слизистой оболочкой желудка, могут вызвать боли, особенно в тех случаях, когда она воспалена. После еды слизистая будет лучше защищена. Таким образом, следует избегать употребления натощак «молочки», если состояние здоровья желудка вызывает опасения, заключил диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная заявила, что похудеть после зимы можно без тяжёлых упражнений. По её словам, в тёплое время года лучшей нагрузкой является быстрая ходьба. Специалист отметила, что при подъёме в горку тратится больше калорий, поэтому это наилучший вариант для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы.

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