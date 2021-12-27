Медицинскую систему Москвы адаптируют к приходу штамма «омикрон»

Медицинская система Москвы будет адаптирована к приходу штамма «омикрон» коронавируса. Город способен оборудовать дополнительные койки в лечебных учреждениях. Об этом РИА Новости сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма, — объяснила Ракова.

По её словам, в настоящее время в больницах Москвы свободно шесть тысяч коек. Если бы не появился «омикрон», эти койки были бы закрыты, а временный персонал распущен. Однако пандемия внесла свои коррективы.

Мы не только не делаем этого, мы имеем чёткий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают, — заявила Ракова.

Также заместитель мэра столицы рассказала о том, что в Москве препарат на основе антител получили 1,2 тысячи человек, в том числе и дети. Анастасия Ракова отметила, что лекарство показало высокую эффективность.

В начале декабря Анастасия Ракова сообщила, что за год в Москве от коронавирусной инфекции вакцинировались 5,7 млн человек, более 680 тысяч граждан прошли ревакцинацию. Она отметила, что хотя бы один компонент вакцины получили 1,4 млн москвичей старше 60 лет. По словам заммэра, на базе городских поликлиник Москвы развёрнуто 100 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.