Медицинский психолог назвала ранние признаки психических расстройств

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе назвала ранние признаки, по которым можно предположить расстройство личности. Это могут быть излишняя раздражительность, агрессия или скрытность, сообщает Пятый канал.

Радикальные изменения в привычках не случайны , возможно, это последствия сильного стресса, однако психического заболевания исключать не стоит. Чаще всего разного рода отклонения проявляются с возрастом, когда организм уже утратил энергию, а образ жизни человека всё больше напоминает «день сурка».

Например, пенсионеры могут страдать «синдромом Плюшкина» — страстью к накопительству, когда из дома запрещается выбрасывать даже мусор под девизом «всё пригодится». Однако, имеет место и обратный эффект, когда человека раздражает лежащая не на месте вещь или пылинка. Это может вызывать агрессию.

О развитии психических заболеваний могут говорить чрезмерная скрытность и слезливость, поникшая голова и постоянный бубнёж, нежелание следить за собой, отказ от элементарных гигиенических процедур, изменения в питании. Также стоит обратить внимание на неопрятность и неаккуратность, нездоровое желание следить за кем-либо и игры в «сыщика», которые могут свидетельствовать уже о мании.

По словам эксперта, психологических нарушений, которые могут настораживать, существует много. Для самого человека они не приносят неприятности, но у других вызывают опасения.

Они приносят большие опасения для людей несведущих, которые не понимают, где действительно есть психические расстройства, а где есть особенности характера. Поэтому внимательно отнеситесь к своим близким и при определённых симптомах постарайтесь поговорить с ними и обратиться к психотерапевту, — посоветовала специалист.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что человек, который потребляет алкоголь чаще чем раз в 14 дней является алкоголиком. Эксперт отметил, что количество выпитого алкоголя не имеет значения. По его мнению, основной причиной алкоголизма в современном мире можно считать невроз.