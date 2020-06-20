21 июня в России отмечается День медицинского работника. Несмотря на трудности, существующие в отечественной системе здравоохранения, стать врачами мечтают многие молодые россияне. По данным бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ежегодно из медицинских вузов выпускаются 36 тысяч специалистов, из них 22,5 тысячи — с бюджетных мест. Какой студенты видят свою будущую работу и что их пугает в отечественной медицине, узнал NEWS.ru.
Во время пандемии коронавируса студенты-медики были направлены на помощь больным. Эта мера получила неоднозначную оценку в обществе. Так, против неё выступил президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин, «за» высказались большинство чиновников и сами студенты. Проявить себя в деле захотели многие из них. Пообщавшись с учащимися вузов, NEWS.ru убедился, что многие из них полны юношеского максимализма и страсти к будущей работе. Практикующие же врачи предостерегают — вскоре молодым придётся столкнуться с суровой реальностью.
Будущий невролог
Алексею Павлову сейчас 24 года. Он студент шестого курса Новосибирского государственного медицинского университета, парень из семьи медиков. Отец, мать, тётя, брат и крёстный работают врачами. Через неделю Алексей получит диплом и станет терапевтом. Если всё пойдёт по плану, то после двух лет ординатуры ему будет присвоена квалификация невролога.
Покорять Москву, Санкт-Петербург или даже остаться в Новосибирске Алексей не планирует. Своим будущим местом работы он видит районную больницу в Искитиме — небольшом городе Новосибирской области. Молодому человеку уже поступило предложение о работе неврологом за 60 тысяч рублей в месяц.
В будущей профессии парня пугает одно — бюрократия, которая распространена в государственных учреждениях. По опыту родителей и старших коллег он знает, что за одну неверную запятую на него могут наложить штраф. Однако эта проблема решается с помощью «специального человека, который умеет правильно заполнять документы», уверенно заявляет Алексей. Он считает, что «уже на месте изучит данную проблему».
Ещё один минус, по мнению молодого врача, — случайные люди в профессии. Алексей утверждает, что медицинские вузы сегодня полны учащихся с мотивацией к учёбе «мимо проходил».
Были такие студенты, которые вообще не понимали материал. Многие из них говорили, что пошли в вуз, чтобы в итоге стать медпредставителями. Некоторые хотели просто получить диплом, непонятно зачем. Почти всех таких студентов уже отчислили. Из тех, с кем я учился на первом курсе, осталось всего два человека, — рассказал он.
Молодой человек уверен, что поступать в медицинский вуз многих заставляют родители. В итоге это оборачивается бессмысленно потраченными деньгами и измотанными нервами.
Без пяти минут судмедэксперт
Анастасия Малютина учится в ординатуре на судебно-медицинского эксперта. В семье девушки медиков больше нет. Так вышло, что ещё со школы её интересовали естественные науки.
Медицина делится на хирургическую, терапевтическую и диагностическую области, я выбрала последнюю. Это интереснее всего, — отвечает сдержанная и хладнокровная девушка на вопрос, почему она решила связать свою жизнь с такой сложной сферой деятельности.
Анастасия подчёркивает, что её привлекает в патанатомии именно процесс исследования и поиска истины. Девушка уже предполагает, сколько будет зарабатывать после окончания учёбы. В областном бюро судебно-медицинской экспертизы предлагают 62 тысячи на руки.
В российской медицине её пугает большая нагрузка, которая ложится на плечи врачей. От коллег она знает, что ради достойной зарплаты нужно много трудиться. Переработка — лучшая подруга медработника.
Анастасия согласна с Алексеем, что качество полученных знаний в вузе зависит в первую очередь от самого студента.
Сейчас говорят, что преподаватели уделяют студентам мало внимания. Я с этим не согласна. Если человек интересуется предметом, то он найдет способ получить новые знания. Студент должен сам быть заинтересован в получении знаний. У нас есть люди, с кого можно брать пример. Преемственность присутствует. Те, кто хочет, чтобы им на блюдечке всё подавали, конечно, будут говорить, что качество плохое, — говорит она.
По словам Анастасии, половина её одногруппников пришла в медвуз, чтобы учиться «абы как». Многие такие студенты отсеялись, но небольшая часть всё-таки окончила учебное заведение. Она уверена, что «мало зарабатывают и жалуются на систему» именно троечники из вуза. В жизни такие ничего не добиваются.
Кризис в медицинском образовании
Медицинское образование в России в последние годы кардинально ухудшилось: со студентами занимаются не у постели больного, а натаскивают их на симуляторах и бесконечных тестах. Такой подход может сделать из человека робота, но не сформирует клинического мышления, такую оценку высказал в беседе с NEWS.ru председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.
Все вузы зарабатывают деньги, увеличив количество обучающихся студентов в разы за счёт потоков из развивающихся стран. Погоня за наживой, невозможность нормального вербального общения, иная культурная среда, формализм — всё это привело к тяжелейшей деградации, глубочайшему кризису в медицинском образовании.
Чтобы исправить ситуацию, нужно резко сократить число вузов, во много раз уменьшить количество студентов и направить все силы на борьбу с коррупцией. Также необходим более жёсткий фильтр поступающих в высшие учебные заведения, чтобы и в медвузах не учились случайные люди, которые не планируют связывать свою жизнь с медициной.
Добавьте наши новости в избранные источники