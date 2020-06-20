21 июня в России отмечается День медицинского работника. Несмотря на трудности, существующие в отечественной системе здравоохранения, стать врачами мечтают многие молодые россияне. По данным бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ежегодно из медицинских вузов выпускаются 36 тысяч специалистов, из них 22,5 тысячи — с бюджетных мест. Какой студенты видят свою будущую работу и что их пугает в отечественной медицине, узнал NEWS.ru.

Во время пандемии коронавируса студенты-медики были направлены на помощь больным. Эта мера получила неоднозначную оценку в обществе. Так, против неё выступил президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин, «за» высказались большинство чиновников и сами студенты. Проявить себя в деле захотели многие из них. Пообщавшись с учащимися вузов, NEWS.ru убедился, что многие из них полны юношеского максимализма и страсти к будущей работе. Практикующие же врачи предостерегают — вскоре молодым придётся столкнуться с суровой реальностью.

Будущий невролог

Алексею Павлову сейчас 24 года. Он студент шестого курса Новосибирского государственного медицинского университета, парень из семьи медиков. Отец, мать, тётя, брат и крёстный работают врачами. Через неделю Алексей получит диплом и станет терапевтом. Если всё пойдёт по плану, то после двух лет ординатуры ему будет присвоена квалификация невролога.

Покорять Москву, Санкт-Петербург или даже остаться в Новосибирске Алексей не планирует. Своим будущим местом работы он видит районную больницу в Искитиме — небольшом городе Новосибирской области. Молодому человеку уже поступило предложение о работе неврологом за 60 тысяч рублей в месяц.

В будущей профессии парня пугает одно — бюрократия, которая распространена в государственных учреждениях. По опыту родителей и старших коллег он знает, что за одну неверную запятую на него могут наложить штраф. Однако эта проблема решается с помощью «специального человека, который умеет правильно заполнять документы», уверенно заявляет Алексей. Он считает, что «уже на месте изучит данную проблему».

Ещё один минус, по мнению молодого врача, — случайные люди в профессии. Алексей утверждает, что медицинские вузы сегодня полны учащихся с мотивацией к учёбе «мимо проходил».

Были такие студенты, которые вообще не понимали материал. Многие из них говорили, что пошли в вуз, чтобы в итоге стать медпредставителями. Некоторые хотели просто получить диплом, непонятно зачем. Почти всех таких студентов уже отчислили. Из тех, с кем я учился на первом курсе, осталось всего два человека, — рассказал он.

Молодой человек уверен, что поступать в медицинский вуз многих заставляют родители. В итоге это оборачивается бессмысленно потраченными деньгами и измотанными нервами.

Без пяти минут судмедэксперт

Анастасия Малютина учится в ординатуре на судебно-медицинского эксперта. В семье девушки медиков больше нет. Так вышло, что ещё со школы её интересовали естественные науки.

Медицина делится на хирургическую, терапевтическую и диагностическую области, я выбрала последнюю. Это интереснее всего, — отвечает сдержанная и хладнокровная девушка на вопрос, почему она решила связать свою жизнь с такой сложной сферой деятельности.

Анастасия подчёркивает, что её привлекает в патанатомии именно процесс исследования и поиска истины. Девушка уже предполагает, сколько будет зарабатывать после окончания учёбы. В областном бюро судебно-медицинской экспертизы предлагают 62 тысячи на руки.

В российской медицине её пугает большая нагрузка, которая ложится на плечи врачей. От коллег она знает, что ради достойной зарплаты нужно много трудиться. Переработка — лучшая подруга медработника.

Анастасия согласна с Алексеем, что качество полученных знаний в вузе зависит в первую очередь от самого студента.

Сейчас говорят, что преподаватели уделяют студентам мало внимания. Я с этим не согласна. Если человек интересуется предметом, то он найдет способ получить новые знания. Студент должен сам быть заинтересован в получении знаний. У нас есть люди, с кого можно брать пример. Преемственность присутствует. Те, кто хочет, чтобы им на блюдечке всё подавали, конечно, будут говорить, что качество плохое, — говорит она. ​

По словам Анастасии, половина её одногруппников пришла в медвуз, чтобы учиться «абы как». Многие такие студенты отсеялись, но небольшая часть всё-таки окончила учебное заведение. Она уверена, что «мало зарабатывают и жалуются на систему» именно троечники из вуза. В жизни такие ничего не добиваются.

Кризис в медицинском образовании

Медицинское образование в России в последние годы кардинально ухудшилось: со студентами занимаются не у постели больного, а натаскивают их на симуляторах и бесконечных тестах. Такой подход может сделать из человека робота, но не сформирует клинического мышления, такую оценку высказал в беседе с NEWS.ru председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.

Все вузы зарабатывают деньги, увеличив количество обучающихся студентов в разы за счёт потоков из развивающихся стран. Погоня за наживой, невозможность нормального вербального общения, иная культурная среда, формализм — всё это привело к тяжелейшей деградации, глубочайшему кризису в медицинском образовании. Павел Воробьев председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор

Чтобы исправить ситуацию, нужно резко сократить число вузов, во много раз уменьшить количество студентов и направить все силы на борьбу с коррупцией. Также необходим более жёсткий фильтр поступающих в высшие учебные заведения, чтобы и в медвузах не учились случайные люди, которые не планируют связывать свою жизнь с медициной.