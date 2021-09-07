Матвиенко «абсолютно уверена», что «Спутник V» зарегистрируют в ЕС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о своей «абсолютной уверенности» в том, что вакцина «Спутник V» в итоге будет зарегистрирована в ЕС и во Всемирной организации здравоохранения. Об этом она сообщила на пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене. Её слова приводит ТАСС.

Матвиенко уточнила, что вакцина «Спутник V» так или иначе будет зарегистрирована, «но никто не может сказать, когда и в какие сроки». Россия со своей стороны будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в том числе со странами Европы.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина зарегистрирована в 70 странах и имеет сопротивляемость «дельта»-штамму коронавируса почти в два раза выше, чем препарат от Pfizer, но фармакологические компании пытаются ограничить попадание «Спутника-V» на международный рынок. В то же время Дмитриев выразил уверенность в том, что российские вакцины от коронавируса будут признаны зарубежными коллегами уже в этом году.