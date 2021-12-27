Матвиенко заявила о необходимости вакцинации 100% россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в стране нужно вакцинировать 100% россиян. По её словам, это необходимо для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, пишет РИА Новости.

Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100-процентная вакцинация наших граждан, — заявила Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии 2021 года, трансляция ведётся на сайте Вместе.РФ.

Она поблагодарила тех, кто уже «проявил свою ответственность» и привился. При этом спикер Совфеда призвала тех, кто этого ещё не сделал, вакцинироваться. На сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19.

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 23 210, до 10 415 230. За прошедшие 24 часа скончались 937 пациентов, за всё время пандемии в стране умерли 305 155 человек. Выписаны 33 715 болевших COVID-19, общее число выздоровевших увеличилось до 9 293 486 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что «омикрон»-штамм распространяется значительно быстрее, нежели предыдущие мутации коронавируса. По его словам, в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения.