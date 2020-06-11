Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/1ba91afe-abf8-11ea-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Российского химико-технологический университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле. Это следует из доклада, опубликованного на сайте вуза.

Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек. Конец эпидемии в Москве — конец июня — начало июля. Численность к концу эпидемии — порядка 201 тысячи жителей​, — говорится в докладе.

При этом учёные не исключают новых волн — для того, чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.

За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 502 436 жителей страны, половина из них уже выздоровели, 6532 человека скончались. В ряде регионов РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.