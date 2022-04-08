Массовые депрессии: определяем признаки, симптомы и методы лечения болезни

Массовые депрессии: признаки, симптомы, методы лечения болезни

XXI век — эпоха массового распространения депрессии. Согласно результатам анализов Всемирной организации здравоохранения, этим психическим расстройством в мире страдает более 5% взрослого населения. И цифра неуклонно растёт.

Но самое опасное, что человек, переживающий депрессию, может даже об этом не догадываться. Зачастую распознать симптомы крайне сложно: у большинства жителей планеты найдётся хотя бы один признак, но из него одного не складывается болезнь. Тем не менее если после прочтения этого текста вам покажется, что и вы больны, постарайтесь как можно скорее обратиться к психологу.

Что такое депрессия

Депрессией принято называть психическое заболевание, при котором характерно подавленное состояние и потеря интереса к жизни. Сам термин в переводе с латинского означает «подавление». Болезнь может быть вызвана множеством разных факторов, как внутренними, так и внешними.

Причины депрессии

Основные причины болезни принято разделять на несколько типов: биологические, физиологические, психологические и социальные. Однако у больного может обнаружиться сразу несколько типов, или они могут быть взаимосвязаны.

Симптомы депрессии pexels.com

Биологические и физиологические факторы:

гормональные изменения. Как правило, выявляются у женщин при менопаузе, во время беременности, послеродового периода. Также могут быть связаны с заболеваниями щитовидной железы;

нейробиологические и нейрохимические особенности организма. К ним относятся болезни нервной системы, пониженный метаболизм серотонина и прочее;

заболевания иммунной системы. Снижение или избыточное повышение иммунитета;

травмы головного мозга;

наличие перенесённых инсультов;

признаки астении. Хроническая усталость, переутомляемость;

нехватка витаминов в организме;

интоксикация организма. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, наркотическое опьянение;

неправильное питание, нарушение режима приёма пищи.

Психологические и социальные факторы

ситуации, вызывающие психические травмы. Потеря близкого человека, катастрофа, оскорбление, насилие и прочие подобные ситуации;

пережитая в прошлом личная трагедия. Как правило, проблемы идут из детства и могут влиять на ментальное здоровье человека вне зависимости от степени рефлексии, сознательно и подсознательно;

постоянное или периодическое нахождение в состоянии стресса. Может быть вызвано даже самой незначительной вещью;

фрустрация. Осознание невозможности достижения цели, невозможность адекватно воспринимать критику.

Симптомы депрессии

Итак, мы разобрались, как рождается депрессия. Но что, если вы собрали несколько пунктов, но всё равно не верите в наличие у себя этого заболевания? Ведь даже известный российский рэпер Pharaon в интервью у Юрия Дудя сказал, что депрессии не существует и это всё самовнушение.

Как бороться с депрессией pexels.com

Учёные и врачи вас расстроят: такая болезнь есть. Но одновременно с этим они вас и обрадуют: эта болезнь лечится. Но для начала нужно понять, есть ли у вас симптомы депрессии. Вот основные:

постоянное или периодическое нахождение в подавленном состоянии, грустные мысли, уныние, тоска, скорбь и другие виды пониженного настроения;

усталость, переутомление, чувство недосыпа, вялость;

бессонница, вызванная пониженным эмоциональным фоном;

снижение интереса к вещам, которые раньше приносили удовольствие, к работе, хобби, увлечениям;

пониженная концентрация внимания, невозможность зафиксироваться на объекте, рассеянность, расплывчатость сознания;

отсутствие уверенности в себе, постоянная самокритика, пониженная самооценка;

рефлексия на фоне совершённых ранее действий;

угрызения совести, чувство вины, порой даже за те действия, которые ты лично не совершал, самоуничижение;

тревожное состояние, панические атаки, боязнь будущего и настоящего;

общая заторможенность действий и мыслей;

излишняя возбудимость, проявление ярости;

расстройства приёма пищи, потеря аппетита, или напротив, булимия;

мысли о самоубийстве.

Важно оценить не только наличие этих факторов, но и степень влияния на жизнь и поступки. Для более точного анализа важно обратиться к специалисту. В этом нет ничего зазорного, ведь принятие наличия проблемы — первый шаг к её решению.

депрессия pixabay.com

Как бороться с депрессией

На сегодняшний день существует множество методов лечения депрессии, но не каждый из них способен помочь, поскольку депрессия — это болезнь с индивидуальным течением. Для начала важно отследить само происхождение возникшего заболевания или проявляющиеся симптомы. Зачастую больному сложно это сделать самостоятельно, поэтому ему необходим друг-товарищ, который сможет помочь, или же специалист в области психологии/психиатрии, который сможет установить диагноз и прописать соответствующее лечение.

Тем не менее в этом разделе мы расскажем о наиболее эффективных и универсальных способах борьбы с болезнью. Условно мы их поделим на два раздела, в зависимости от характера лечения.

Лечение депрессии с медицинской помощью

Психотерапия

Самый главный шаг на пути преодоления депрессии — поход к психологу. Дипломированный специалист сможет определить состояние больного, найти корни болезни и прописать необходимую терапию. Для самого человека, страдающего от депрессии, это уже как минимум диалог с тем, кто способен и хочет его понять.

В случае тяжёлой депрессии, когда больной становится нетрудоспособным и его всё чаще посещают суицидальные мысли, необходимо обратиться не к психологу, а к психиатру.

Лечение депрессии pexels.com

Антидепрессанты

При тяжёлой форме депрессии, когда больной не в состоянии взяться за самоконтроль, приходится прибегать к антидепрессантам. Из названия уже можно сделать вывод, что это средство от депрессии. Если говорить конкретнее, это психотропные препараты, которые влияют на нейромедиаторы в мозге. Стоит отметить, что антидепрессанты не лечат депрессию, а лишь помогают бороться с симптомами. Для того чтобы подобрать необходимый вид (и получить рецепт на лекарство), следует также обратиться к специалисту. Всего существует пять разновидностей антидепрессантов:

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Один из наиболее популярных видов антидепрессантов, с которого, как правило, и начинают лечение депрессии. Данный тип лекарства нормализует уровень серотонина в организме, нейроны оказываются не в состоянии поглощать его из синаптической щели, и тем самым улучшается их обмен. Побочные эффекты: сонливость, появление сухости во рту, головные боли, вероятность усиления мыслей о самоубийстве. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Эта разновидность антидепрессантов максимально похожа на предыдущую, но есть одно дополнение — нейроны перестают поглощать и норадреналин, вследствие чего заметно улучшается координация и активность пациента. Побочные эффекты те же. Трициклические антидепрессанты. Данный тип препарата увеличивает уровень норадреналина и серотонина, как это делают и лекарства предыдущего типа. Доказано, что у трициклических антидепрессантов намного больше эффективность, но за счёт того, что они оказывают воздействие на рецепторы мозга, выше и риск побочных эффектов, таких, как судороги или даже остановка сердца. Именно поэтому их следует принимать в умеренном количестве и под контролем врача. Ингибиторы моноаминоксидазы. Данные препараты воздействуют в организме на фермент, расщепляющий серотонин и норадреналин, в результате чего образуется баланс у нейромедиаторов. Подобные антидепрессанты опасны для организма и употребляются только при крайних стадиях депрессии, когда остальные методы не приносят результата. Атипичные антидепрессанты. Все препараты, которые не попали в вышеперечисленные группы из-за индивидуальности их действия, относят в общую группу «атипичных». Уровень их эффективности и побочки могут зеркально отличаться друг от друга.

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Электросудорожная терапия

Одним из методов борьбы с тяжёлой депрессией является проведение электрического тока через головной мозг человека. Такой способ используется крайне редко, в случаях, когда другие средства не приносят необходимого результата. ЭСТ противопоказана пациентам с болезнями печени, почек и др. Перед процедурой больному вводится обезболивающее, затем пропускают через его головной мозг разряды тока. Продолжительность курса, как правило, составляет около четырёх недель. Этого достаточно, чтобы вытолкнуть депрессивные мысли и войти в более стабильное состояние. От пациента обязательно требуется письменное согласие на оказание помощи.

Светотерапия

Ещё один метод инструментальной терапии, который используется для лечения депрессии — воздействие света, или светотерапия. Как правило, применяют его в осенние и зимние периоды, когда световой день становится меньше и людям не хватает природного света. Однако его нехватка может быть вызвана и нарушением режима сна, когда больной не может уснуть ночью. Во время процедуры используются яркие лучи, способные проникнуть в органы и ткани мозга. Уровень яркости подбирается под каждого пациента индивидуально. С помощью этого метода страдающий от депрессии человек искусственным образом налаживает световой ритм своего дня.

Методы самостоятельного выхода из депрессии

Если заболевание протекает в лёгкой или средней форме и страдающий от депрессии человек способен действовать и мыслить рационально (хотя бы не в рецидивные времена), у него есть возможность побороть свою болезнь самостоятельно. Мы перечислим основные методы борьбы.

Режим сна

При нарушении режима сна, будь то это недосып или бессонница, нужно наладить его вручную. Для этого необходимо ввести привычку ложиться спать в одно время и желательно до полуночи. Таким образом, сон будет полностью попадать под тёмное время суток, а при солнечном свете вы будете бодрствовать и питаться им.

как лечат депрессию pexels.com

Для осуществления этого метода нужно заставить себя ужинать рано и неплотно, проветривать спальню, не перегружать себя информацией перед сном, и главное — ложиться в одно и то же время, даже если не получается уснуть. Со временем организм под это адаптируется.

Питание

Важно соблюдать здоровый рацион питания. Натуральные продукты позволят вам набрать необходимые витамины в организме, а грамотно составленный режим питания — не объедаться и не недоедать. Если же какая-то вредная пища, например, бигмак, способна выработать гормон счастья, серотонин, то можно её себе позволить. Важно не делать из этого норму, поскольку, если питаться вредной и любимой пищей постоянно, она перестанет вызывать такие эмоции, а привычка нездорового питания останется.

Физическая нагрузка

Для того чтобы отвлечься от депрессивных мыслей, стоит заняться физической нагрузкой. Для этого следует заранее составить план тренировок, чтобы депрессия не смогла застать вас врасплох. Бег, ходьба, растяжка, приседания, отжимания — всё это способствует отвлечению внимания от надуманных проблем, а также налаживает концентрацию на совершаемых действиях. Кроме того, особую роль играет нахождение на свежем воздухе — солнечный свет доходит до человека лучше, а само по себе пребывание на природе обогащает организм кислородом.

Увлечения, хобби

Для того чтобы отбиться от дурных мыслей, нужно найти объект привлечения внимания. Такой предмет или занятие, которые поглотят мысли, и будет не до депрессии. Это может быть что угодно — от коллекционирования почтовых марок до заведения домашнего питомца. Возможно, это не решение проблемы, а уход от неё. Но если спустя время вспомнить про объект депрессии, он уже не вызовет таких эмоций.

методы борьбы с депрессией pixabay.com

Путешествия

Путешествия переворачивают мысли даже счастливым людям. Особенно важны такие встряски депрессивным людям. Новые места и объекты способны поглотить внимание путешественника, тем самым они отвлекают от уныния. Кроме того, в моменты путешествия человек не обременён работой и может грамотно настроить режим дня.

Советуем для профилактики придерживаться этих советов и всем другим людям. А для того, чтобы у вас получалось применять эти методы в своей жизни, вы можете купить большую магнитную доску и расписать их все на ней. Постоянный зрительный контакт с целями позволит вам лучше их запомнить и выработать определённые привычки.

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