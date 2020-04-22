Массовое тестирование на коронавирус стартует в мае в РФ

https://static.news.ru/photo/22315b2c-8428-11ea-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские частные лаборатории начнут принимать анализы на антитела к коронавирусу в мае. Создание тестов сейчас занимаются ряд компаний и лабораторий.

Многие частные компании при этом не разрабатывают тесты, а предлагают только оборудование для их масштабного производства, пишут «Известия». Учёные на данный момент занимаются также разработкой экспресс-системы, которая будет выявлять антитела к коронавирусу в течение 10-15 минут.

Тесты ещё необходимо зарегистрировать в Росздравнадзоре. Регистрация может длиться от недели до месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный сотрудник ГНЦ «Вектор» Наталья Думченко рассказала о тестировании вакцины от коронавируса. Первыми добровольцами в проверке станут учёные центра.