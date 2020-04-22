Массовое тестирование на коронавирус стартует в мае в РФ

Российские частные лаборатории начнут принимать анализы на антитела к коронавирусу в мае. Создание тестов сейчас занимаются ряд компаний и лабораторий.
Многие частные компании при этом не разрабатывают тесты, а предлагают только оборудование для их масштабного производства,
Тесты ещё необходимо зарегистрировать в Росздравнадзоре. Регистрация может длиться от недели до месяца.
Ранее NEWS.ru сообщал, что научный сотрудник ГНЦ «Вектор» Наталья Думченко рассказала о тестировании вакцины от коронавируса. Первыми добровольцами в проверке станут учёные центра.
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