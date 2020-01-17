https://static.news.ru/photo/6292354e-3926-11ea-bd48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Супербригады» медиков, оснащённые аппаратом искусственного сердца, появятся в российской столице, сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Новейший автомобиль показали на Ассамблее «Здоровая Москва».

Оборудование подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берёт на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая её кислородом, — цитирует мужчину РИА Новости.

Техника, по сути дела, является реанимационным залом на колёсах. Подобное оборудование есть не в каждом стационаре. Плавунов отметил, что мегаполис в ближайшем будущем получит два суперсовременных автомобиля скорой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резидент особой экономической зоны «Технополис „Москва“» Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ) разработал первый в России имплантируемый аппарат вспомогательного кровообращения для детей. Использование разработки позволит значительно повысить шансы на жизнь для маленьких пациентов с острой сердечной недостаточностью.

По данным разработчиков, новинка является уменьшенной моделью аппарата АВК-Н «Спутник», который успешно применяется в России с 2012 года.