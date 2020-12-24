16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Порошковая форма вакцины «Спутник V» появится в 2021 году

14:44, 24 декабря 2020 22
Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году появится порошковая форма вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, в России завершается регистрация стабильной жидкой формы вакцины, которую можно хранить при плюс 2–8 градусах. Это сделает проще транспортировку и хранение препарата.

И плюс новая форма, которая появится в следующем году — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой (жидкостью. — NEWS.ru) и превращаться в полноценные вакцины, — цитирует его РБК.

Ранее вирусолог Анджела Расмуссен отметила, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения.

Ранее глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.

Как писал NEWS.ru, жителям России на первое полугодие 2021 года необходимо 45 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео