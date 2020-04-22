Мантуров призвал Алтай, Тыву и Приамурье начать закупку масок и халатов

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал регионы России, до сих пор не начавшие закупку медицинских средств индивидуальной защиты, «разобраться с этим сейчас, чтобы не полыхнуло потом».
По словам главы Минпромторга, лучше не быть инертными и «приготовиться к пожару».
Амурская область — ноль закупок. Республика Алтай — ноль закупок. Тыва — ноль закупок. <...> Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации нет, — цитирует Мантурова ТАСС.
Как писал NEWS.ru, случаи заражения коронавирусом выявлены в каждом регионе России. Число заболевших COVID-19 приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых россиян.
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