Мантуров призвал Алтай, Тыву и Приамурье начать закупку масок и халатов

https://static.news.ru/photo/b800eab2-8493-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал регионы России, до сих пор не начавшие закупку медицинских средств индивидуальной защиты, «разобраться с этим сейчас, чтобы не полыхнуло потом».

По словам главы Минпромторга, лучше не быть инертными и «приготовиться к пожару».

Амурская область — ноль закупок. Республика Алтай — ноль закупок. Тыва — ноль закупок. <...> Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации нет, — цитирует Мантурова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, случаи заражения коронавирусом выявлены в каждом регионе России. Число заболевших COVID-19 приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых россиян.