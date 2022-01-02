Мантуров назвал условия для выпуска иностранных вакцин от COVID в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров допустил, что Россия сможет производить зарубежные вакцины от COVID для внутреннего пользования. По его словам, это возможно при появлении экономической или социальной целесообразности, передаёт РИА Новости.

Решать это всё-таки прерогатива Минздрава, но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла, — рассказал министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что сертификаты привитым иностранными вакцинами и тем, кто неофициально переболел коронавирусом, сможет выдавать портал «Госуслуги». По её словам, сервис технически к этому готов. Документ можно будет получить без обращения к врачам.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах.

Ведущий сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины «Спутник V» Дмитрий Щебляков сообщал, что допуск зарубежных вакцин против COVID-19 на территорию России возможен. Комбинации различных вакцинных препаратов могут давать хорошие результаты по защите от коронавируса.