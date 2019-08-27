https://static.news.ru/photo/59507520-c907-11e9-87f7-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева высказала, что она думает о лучшей диете на бургерах. В частности, она согласна с американскими диетологами, утверждающими, что и в «Макдоналдсе» можно найти для себя низкокалорийное меню.

Действительно, уверена ведущая «Жить здорово!», сама по себе булка с котлетой «исчадием ада» не является.

Исчадием ада являются люди, которые кроме булки с котлетой больше ничего не едят, — цитирует телеведущую «Царьград».

Комментарий Елена Малышева дала в ответ на советы диетологов, которые предназначены для тех, кто мечтает похудеть, но не хочет отказываться от фастфуда. Для борьбы с лишним весом, считают спикеры Daily Mail, надо всего лишь выбирать в «Бургеркинге» или «Макдоналдсе» так называемые «правильные» блюда. Например, можно съесть на завтрак макмаффин с беконом и яйцом, калорийность которого составляет всего 348 калорий.

С этим российский теледоктор оказалась совершенно согласна. Так, существует средняя норма калорийности в день — от 1200 до 1500 килокалорий в день. И без разницы, за счёт какой пищи человек будет эту норму соблюдать.

В Макдональдсе сегодня продаются салаты, нарезанная морковка, продаётся молоко, — пояснила Малышева.

И сама по себе булка с котлетой в кафе ничуть не хуже булки с котлетой дома, а котлета так и вовсе «безупречно прекрасна». Поэтому при соблюдении калорийности и в сети быстрого питания можно найти достойные для поддержания диеты блюда.

По большому счёту, телеведущая встала на защиту «Макдоналдсов», по ходу заметив, что это «большой бизнес», который держится на плаву за счёт повышенного интереса к нему потребителей.

Ранее News.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева назвала средиземноморскую диету, в меню которой входит 1,2 кг зелени в день, самой лучшей. Все другие, считает ведущая программы «Жить здорово!», не настолько эффективны, а белковые так и вовсе не могут стабилизировать похудение на долгое время.