Малышева встретилась в Чечне с Кадыровым

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посетила Чечню. В аэропорту её встречал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
По данным издания «Чечня сегодня», Малышева
Также Елена Малышева встретилась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Врач пообещала ему посетить регион ещё раз. Сам глава республики сообщил, что Елена Малышева оценила решение об отмене масочного режима в Чечне и осталась довольна организацией работы медицинских учреждений в республике.
Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева пролила свет на один из самых часто задаваемых вопросов о коронавирусе и рассказала, сколько времени в организме человека после вакцинации живут антитела. Об этом писал NEWS.ru.