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Малышева встретилась в Чечне с Кадыровым

00:16, 04 марта 2021
Елена Малышева Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посетила Чечню. В аэропорту её встречал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По данным издания «Чечня сегодня», Малышева прилетала в республику на один день. Она посетила клиническую больницу имени Глинки в Грозном и городскую клиническую станцию скорой медпомощи.

Также Елена Малышева встретилась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Врач пообещала ему посетить регион ещё раз. Сам глава республики сообщил, что Елена Малышева оценила решение об отмене масочного режима в Чечне и осталась довольна организацией работы медицинских учреждений в республике.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева пролила свет на один из самых часто задаваемых вопросов о коронавирусе и рассказала, сколько времени в организме человека после вакцинации живут антитела. Об этом писал NEWS.ru.

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