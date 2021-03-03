Малышева встретилась в Чечне с Кадыровым

https://static.news.ru/photo/3ccbb152-7c54-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посетила Чечню. В аэропорту её встречал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По данным издания «Чечня сегодня», Малышева прилетала в республику на один день. Она посетила клиническую больницу имени Глинки в Грозном и городскую клиническую станцию скорой медпомощи.

Также Елена Малышева встретилась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Врач пообещала ему посетить регион ещё раз. Сам глава республики сообщил, что Елена Малышева оценила решение об отмене масочного режима в Чечне и осталась довольна организацией работы медицинских учреждений в республике.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева пролила свет на один из самых часто задаваемых вопросов о коронавирусе и рассказала, сколько времени в организме человека после вакцинации живут антитела. Об этом писал NEWS.ru.